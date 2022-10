Ladri dei pezzi di ricambio di auto, nuovo colpo a Ospitaletto

Ci sono anche i pendolari che parcheggiano nei pressi delle stazioni nel mirino dei ladri di pezzi di ricambio. Che con questi nuovi obiettivi agiscono anche di giorno.

La più recente segnalazione arriva da un dipendente della Regione Lombardia che ogni mattina, prima delle sette, parcheggia l'auto nei pressi della stazione di Ospitaletto e la recupera solo dopo le 18. L'altra sera, accendendo il motore, ha sentito un gran fracasso e guardando sotto la vettura ha scoperto che era sparito il catalizzatore della marmitta. «Uso una vecchia auto per il breve tragitto casa stazione, sapendo che starà tutta la giornata in un parcheggio incustodito - racconta - questo furto tra pezzi di ricambio, carro attrezzi e altri danni mi costa quasi più del valore dell'auto». Ma la sua non è solo una lamentela: «Vorrei che le istituzioni aumentassero la vigilanza, magari con delle telecamere, in una zona dove inevitabilmente ci sono rischi di furti e scippi».

Il tema dei furti di pezzi di ricambio resta di grande attualità: solo sabato la Squadra Mobile aveva bloccato alcuni giovani con i volanti di alcune Bmw.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it