«La Tribuna», la sfida a cinque per la Loggia nella nuova puntata del podcast

Diciannove liste e cinque candidati sindaco. Sembra ormai definita la sfida in vista delle imminenti elezioni comunali per Brescia, a 31 giorni dal voto e alla vigilia del deposito di nomi, simboli e formazioni a sostegno dei vari aspiranti primi cittadini.

Proprio sulla contesa per la Loggia si sofferma la nuova puntata de «La Tribuna», il podcast di politica del GdB, curato da Carlo Muzzi, vice caporedattore del nostro quotidiano e responsabile delle pagine di politica, nell'inquadrare i temi attorno ai quali si va sviluppando il dibattito. Di suo già acceso, ma reso in questi giorni ancora più articolato dopo la pubblicazione delle prime due puntate del sondaggio realizzato da Ipsos per il GdB proprio in vista delle Comunali del prossimo mese.

«La Tribuna» può essere ascoltato gratuitamente su Spreaker, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.

