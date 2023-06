«La Tribuna», la Loggia e la genesi della nuova giunta

La chiusura del cerchio. Quello che idealmente, ma non solo, si era aperto con l'interminabile campagna elettorale imposta dalla duplice tornata di consultazioni incrociate, Regionali e Comunali. La definizione della Giunta di Laura Castelletti, neo sindaca di Brescia, rappresenta l'ultimo atto di questo lungo periodo in cui Brescia è stata per molti aspetti al centro della ribalta politica non solo locale.

Il racconto della nascita della nuova Giunta di Palazzo Loggia, degli equilibri in seno alla nuova maggioranza da cui scaturisce, e l'analisi della sua composizione sono al centro della nuova puntata de La Tribuna, il podcast di politica del GdB, curato da Carlo Muzzi, vice caporedattore e responsabile delle pagine politiche del nostro quotidiano.

Così come con l'investitura della squadra di governo della città a 19 giorni dal voto si chiude un lungo e articolato percorso politico per la Leonessa, allo stesso modo con questa ventesima puntata termina la prima stagione del podcast, come sempre disponibile su Spreaker, Spotify e le principali piattaforme audio.

