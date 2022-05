La moda sfila in piazza Loggia con il Foppa Group

Mercoledì sera piazza Loggia si animerà di luci e si accenderà con le più belle creazioni degli studenti del Foppa Group. Torna, dopo due anni di pausa forzata, la Serata della Moda–Gruppo Foppa Fashion Performance, con numerose novità e una location d’eccezione: come detto, la piazza cittadina per eccellenza, che vivrà una serata magica, a partire dalle 19.45 con l’apertura, ma soprattutto dalle 20.45, quando in passerella cominceranno a sfilare le collezioni realizzate dai ragazzi del Cfp Francesco Lonati, del liceo artistico Foppa e dell’Its Machina Lonati.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune e di Regione Lombardia, si prospetta come un elogio di forme e colori della moda e della creatività ed anche un momento di condivisione per studenti, famiglie, docenti e per le tante istituzioni e aziende che da anni collaborano e sostengono il Gruppo. «È una dimostrazione di quanto i nostri studenti siano intraprendenti e capaci - ha detto nella presentazione Giovanni Lodrini, ad del Foppa Group - . Vogliamo valorizzarli e dare loro la possibilità di esprimersi al massimo, nelle creazioni sartoriali ma anche in altre performances».

Non solo, infatti, sfileranno più di cento abiti legati alle tematiche su cui hanno lavorato i diversi indirizzi - dal garden town e il tulle mania alle contaminazioni creative, dagli artisti contemporanei (Urquiola, Foster, Depero, Bowie, Rabarama) fino al tema degli «opposti» -, ma eccezionalmente studenti e docenti si esibiranno nelle vesti di cantanti, ballerini e musicisti. L’adesione entusiastica e immediata da parte della Loggia è motivata, ha spiegato il sindaco Emilio Del Bono, dal fatto che «spesso si è parlato dei giovani associandoli alla mala movida: un messaggio negativo che dobbiamo destrutturare. Quale luogo migliore della piazza monumentale? I giovani rappresentano la creatività, l’energia e la ricchezza della città».

Lo show

La manifestazione sarà presentata da Vincenzo Regis e, sottolinea l’attore bresciano, avrà le caratteristiche di un vero show di alto livello. Allestimento e organizzazione sono curati dagli stessi ragazzi (anche con il contributo di altre scuole per il backstage, nello specifico Cfp Educo e Agenzia formativa «Don Tedoldi»), i quali - riferisce Benedetta Albini, direttore organizzativo del Gruppo Foppa - si sono totalmente impegnati, a partire dalla realizzazione di gadget per gli ospiti e dall’accoglienza, passando alle scenografie video e, dulcis in fundo, prestandosi essi stessi nel ruolo di modelli e modelle per indossare gli abiti sul palco. L’ingresso è su invito, fino ad esaurimento posti.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it