La Mille Miglia «The Night» accende la notte bresciana con sfilata e concerto

La Mille Miglia «The Night» ha acceso la notte: sabato 17 giugno al ritorno degli equipaggi vincitori (e non) la città si è animata di appuntamenti ed eventi.

Due erano i più attesi: la sfilata delle autovetture vincitrici dell’edizione 2023 della corsa più raffinata del mondo (l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 dei plurivincitori Vesco e Salvinelli e le due Lancia Lambda Spider Tipo 221 delle coppie Fontanella-Covelli e Belometti-Bergomi) — che tuttavia hanno lasciato a bocca asciutta Piazza Vittoria (dopo la premiazione al Paddock allestito presso il Brixia Forum non sono rientrate in centro città) — e il concertone gratuito in Piazza Loggia.

I cancelli hanno aperto più o meno alle 20. L’ingresso era gratuito e libero fino a esaurimento dello spazio della piazza e piano piano il pavimento si è riempito, anche se non ha fatto i numeri dell’altro concertone gratuito del 2023 (quello che ha inaugurato l’anno di Capitale della Cultura). Nel frattempo diverse piazze e spazi accoglievano gente con cibo (quello dei ristoranti aderenti alla notte bianca a tema Mille Miglia) e musica. I tavoli in Piazza Duomo erano già pieni alle 20, così come quelli in via Paganora, in Piazza Mercato, via Cattaneo, piazza Vescovado e via Castellini.

A susseguirsi sul palco, dopo gli equipaggi vincitori, c’erano i Kill Dafne e Albe, preludio al concerto di Leo Gassman, figlio e nipote d’arte. «Tranquillo ti amiamo, non denunciarci!», recitava un cartellone: era quello di una coppia di amiche, Emanuela ed Emanuela, che appoggiate alle transenne attendevano solo il loro idolo, Albe, dedicandogli un verso di una sua canzone.

Il concerto, dunque, era anche occasione di celebrazione dei vincitori e vincitrici: anche se non hanno riportato in centro storico i loro raffinati e vincenti bolidi, Vesco e Salvinelli, ma anche Fontanella con Covelli e Belometti con Bergomi, hanno preso i sinceri applausi e apprezzamenti della piazza. Tutti hanno confermato: la Mille Miglia di quest’anno — complice il numero di giornate aumentato rispetto al solito e il classico attraversamento di zone meravigliose — è stata particolarmente bella. «Ma anche Brescia stasera è bellissima» assicurano i vincitori.

