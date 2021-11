La festa di Cristo Re torna a Borgo Trento: il programma

La tradizionale festa di Cristo Re, fortemente sentita dalla gente del borgo di ieri e di oggi, riaccende il desiderio di rivedersi e incontrarsi, e di rinsaldare lo spirito comunitario ritrovando valori e messaggi di socialità e di solidarietà. Lo sottolinea il parroco don Renato Baldussi che illustra la serie di iniziative.

«Venerdì 12, alle 17, partiamo con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a don Enrico Bonazza, che fu parroco in Cristo Re dal 1982 al 2006. La mostra - spiega don Renato - allestita dal circolo Acli nella sala "Il Folle Volo",sarà protagonista dell’incontro di martedì 16 novembre, alle 16.30, con "Suggestioni" di don Vittorio Bonetti, a ricordare don Enrico, Buon Pastore a Cristo Re». Introdurrà Paolo Bonzio, con Franco Tolotti a sollecitare interventi dal pubblico. Sabato 13 novembre, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale, si terrà un concerto del coro polifonico «Le Voci di Zefiro», diretto dal maestro Luca Campanale.

Domenica 14, alle 15.30, nel teatro dell’oratorio, è invece in programma per la gioia dei bambini lo spettacolo di burattini dal titolo «Guerrino e il malefico incantesimo». La serie di appuntamenti proseguirà la settimana successiva: mercoledì 17, ancora in teatro, ore 20.30, serata imperdibile di montagna con due guide alpine, il trentino Gabriel Perenzoni e il bresciano Nicola Castagna (suo nonno Franco e il fratello Giacomo - i dutur Ferliga - e sua madre Angela, pediatra, hanno avuto per decenni, in sollecita cura le famiglie del borgo e non solo).

I due alpinisti, fra il maggio e il luglio scorsi, hanno salito tutti gli 82 Quattromila delle Alpi in meno di 80 giorni. Ancora: sabato 20, alle 18, sempre in oratorio, inaugurazione della pesca di beneficenza e bancarella con «Magìe con l’ago» e alle 20.45, in chiesa, «La musica che unisce» con la corale di Cristo Re, direttore il maestro Gèrard Colombo. Per finire, domenica 21, saranno celebrate le Messe alle 8 e 10 e la Messa Solenne alle 11.15 con mons. Ivo Panteghini. Nel pomeriggio alle 17 Vespri solenni e benedizione eucaristica.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it