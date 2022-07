La bresciana Caterina Avanza entra in Azione

Quando ha annunciato il suo ingresso in Azione, dopo l’esperienza nel Pd, in molti hanno pensato a qualcosa di più di un caso e in questi giorni si è ipotizzato che potesse candidarsi in un collegio estero. Invece la 41enne bresciana Caterina Avanza si occuperà della campagna elettorale (gli americani direbbero campaign strategist) e seguirà da vicino i candidati lombardi di Azione alle prossime politiche. La Avanza che nel 2019 ha corso per le Europee nelle liste del Pd e che attualmente è consigliere della delegazione macronista in Renew al Parlamento europeo, ha già grande esperienza nella comunicazione politica avendo seguito la prima campagna presidenziale di Emmanuel Macron e avendo all’attivo anche tre anni di lavoro nella Direzione territori di En Marche!.

«Non potevo più restare nel Pd, da tempo non sostenevo più la linea del segretario per l’avvicinamento con il Movimento 5 Stelle e la strategia di campo largo. Io credevo in un Pd come forza socialdemocratica europeista, ma un’alleanza con M5s era inaccettabile. Forse adesso se ne sono resi conto». A Bruxelles la Avanza ha conosciuto Calenda («mi è piaciuta moltissimo la sua campagna elettorale a Roma») e ha accettato di entrare con Azione «perché è in linea con la mia posizione politica».

Seguirà il lavoro di Azione Brescia e ovviamente quello dell’attuale coordinatore provinciale Fabrizio Benzoni che dovrebbe essere il candidato di punta del movimento bresciano. Entro domenica i livelli territoriali dovrebbero ricevere direttamente da Calenda, la convocazione della direzione per la definizione delle alleanze. Nel frattempo in Regione Lombardia è nato il gruppo +Europa/Azione formato da Michele Usuelli e da Niccolò Carretta.

