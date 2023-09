L'allarme è scattato alle 12: il test del sistema di emergenza IT-alert

A mezzogiorno in punto i telefonini di tutti i lombardi hanno suonato alla stessa ora ricevendo l’IT-Alert, il messaggio di test del nuovo sistema di allarme italiano. Il test - promosso dalla Protezione civile e attivato contemporaneamente anche in Molise e in Basilicata - è ancora in fase sperimentale. Solo nei prossimi mesi quella singolare notifica col suono prolungato di allarme diventerà lo strumento deputato ad avvisare la popolazione in caso di gravi emergenze.

I primi a provarlo sono stati, lo scorso 12 settembre, i residenti della Campania, del Friuli Venezia Giulia e delle Marche. Due giorni dopo è toccato a piemontesi, pugliesi e umbri. Il giro d’Italia di IT-Alert, che - occorre sottolinearlo - non raccoglie e tratta dati personali ma invia solo un segnale, proseguirà il 21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto, il 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento, il 27 settembre in Liguria e infine il 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

La notifica di IT-alert - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it La notifica di IT-alert - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it La notifica di IT-alert - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it La notifica di IT-alert - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it La notifica di IT-alert - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il questionario

Attorno alle 12, inviare il questionario risultava impossibile su alcuni dispositivi - © www.giornaledibrescia.it

Ricevuto il messaggio, l'invito per tutti è collegarsi al sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti, infatti, consentiranno al Dipartimento di Protezione civile di migliorare lo strumento. Al momento, la fase di invio del questionario sta registrando dei problemi tecnici da dispositivi mobili: è possibile compilarlo nella sua interezza, ma una volta arrivati all'ultimo passaggio compare un messaggio di errore che dice «purtroppo si è verificato un problema». Non si registrano difficoltà alla compilazione, invece, da pc.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it