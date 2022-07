Incidenti sul lavoro: nel Bresciano oltre 63 denunce di infortuni al giorno

Di lavoro si soffre, ci si ammala e si muore. Più di prima. Ogni giorno nel Bresciano viene denunciata una media di oltre 63 infortuni. Una crescita esponenziale rispetto all’anno scorso, superiore a quella registrata in Lombardia e in Italia. Nei primi cinque mesi del 2022 le segnalazioni di incidenti all’Inail sono state 9.540 contro le 5.545 del 2021: un +72% che fa impressione. Nello stesso periodo le malattie professionali denunciate sono cresciute di oltre il 52%, passando da 163 a 251. Le morti bianche sono invece diminuite, calando da 17 a 13; tuttavia, per la prima volta, Brescia ha superato Milano nel triste primato dei lutti.

