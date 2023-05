Inchiesta Covid, Conte: «Mi difenderò a Brescia dicendo tutto quello che so»

«Mi difenderò a Brescia dicendo tutto quello che so, parlando in scienza e coscienza. Io posso guardare dritto negli occhi i giudici, sono pronto a rispondere alla comunità nazionale in piena trasparenza». Ad affermarlo a «Cinque minuti» è il leader del Movimento Cinque stelle, Giuseppe Conte, la cui posizione rispetto alla gestione della prima fase della pandemia dovrà essere valutata dal Tribunale dei ministri di Brescia.

L’ex presidente del Consiglio sarà sentito a Brescia il 10 maggio insieme all’ex ministro della Salute Roberto Speranza nell’ambito dell’inchiesta, che vede entrambi indagati, per la gestione della prima fase della pandemia da Covid-19 nel febbraio 2020.

Nella stessa inchiesta sono indagati anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ex assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera e altre 11 persone.

