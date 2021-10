Incendio nel garage condominiale, auto distrutta

Attimi di apprensione quelli vissuti questo pomeriggio poco prima delle 17, in via della Valle, in città, a causa di un incendio che ha interessato due autovetture che si trovavano in un garage condominiale. Una è andata distrutta, la seconda invece - diversamente da quanto risultava inizialmente - è stata salvata dal tempestivo intervento dei pompieri.

Non è passato inosservato nella tranquilla zona residenziale a ridosso di via Veneto e del Parco Jan Palak l'arrivo di due automezzi dei Vigili del Fuoco: il personale del vicino Comando di via Scuole ha domato in fretta il rogo che si è sviluppato nella rimessa interrata, a due piani sotto il livello della strada.

Ancora al vaglio le cause dell'incendio, che per fortuna non ha lesionato la struttura. Da ultimo va registrato il soccorso che è stato prestato ad un uomo, non è chiaro se perché lievemente ustionato o se intossicato.

