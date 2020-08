In piazza Loggia la commemorazione di Hiroshima

Anche quest'anno Brescia ha voluto ricordare i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki a 75 anni esatti da quei tragici eventi. Brescia è l'unica città al mondo in cui ci sono due alberi di kaki sopravvissuti al disastro giapponese.

La commemorazione è partita da Piazza Loggia, per un collegamento simbolico con le vittime della bomba del 28 maggio 1974. In piazza Loggia è stata deposta una bandiera della Pace, la prima entrata in Città del Vaticano nel 2004.

«È un ponte importante che purtroppo collega momenti di violenza che sembra non finire. Dobbiamo riflettere sul rapporto tra scienza, evoluzione e responsabilità personale rispetto al mondo in cui siamo» ha commentato Manlio Milani, presidente dell'associazione vittime della Strage di Piazza della Loggia.

