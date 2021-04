In bici in chiesa il parroco li sgrida: scatta la ritorsione

I danni saranno rapidamente riparati, le scritte cancellate. Sarà impegnativo ed oneroso ma non è questo quello che, da qualche giorno, scuote la comunità di Gussago. I vandalismi per vendetta di cui è stata oggetto nel fine settimana la chiesa prepositurale di piazza Vittorio Veneto rappresentano un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato e che interroga tutti sulla situazione dei più giovani nella cittadina alle porte della città e nei paesi attorno, «non hanno più di 15 anni» dice a mezza voce il parroco che se li è trovati davanti.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it