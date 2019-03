«Il volo di Leonardo», un musical a 500 anni dalla morte

In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, anche Brescia ricorda il genio italiano poliedrico, che ancora oggi stupisce per l'innovazione che seppe portare in ogni ambito dell'arte e della scienza.

Dopo «A spasso con Leonardo», i due seminari di approfondimento dedicati alle scuole, l'associazione Montessori Brescia ha in programma uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia tra arte, scienza e divertimento. «Il volo di Leonardo» è il titolo del musical che si terrà il 5 aprile alle 20.30 al Brixia Forum di via Caprera. Prodotto dalla Crazy, scritto e diretto da Michele Visone, lo spettacolo è un viaggio senza tempo per scoprire le virtù e il genio assoluto di Leonardo da Vinci. Dalla pittura all’architettura, dalla musica alla scultura, fino al desiderio più grande: il volo!

In tutto il Paese sono molteplici le manifestazioni che si protrarranno per diverse settimane. Lunedì Sergio Mattarella ha inaugurato alle Scuderie del Quirinale la mostra «Leonardo da Vinci. La Scienza prima della Scienza», poi andrà in Francia per inaugurare con il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno esatto della morte, la mostra «1519, la mort de Leonard de Vinci: la contruction d'un mythe».

Leonardo da Vinci, nato il 15 aprile del 1452 ad Anchiano (frazione del comune di Vinci, nella città metropolitana di Firenze), morì all'età di 67 anni, il 2 maggio del 1519 ad Amboise in Francia.

