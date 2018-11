Il viaggio incubo sul treno Brescia-Cremona oggi in edicola

Tratta Brescia-Cremona. Quattro corse cancellate a causa di un guasto ma senza attivare i pullman e pendolari inferociti. Oggi in edicola sul Giornale di Brescia il viaggio incubo tra treni soppressi e nessun bus.

Nelle pagine di politica ci occupiamo del caso degli inceneritori, che sta monopolizzando il dibattito politico nazionale e bresciano. Mentre oggi è atteso a Brescia il ministro dell'ambiente Sergio Costa, ieri il pentastellato Gianni Girotto ha detto di non dover seguire il "modello Brescia", ma il "modello Veneto".

Per gli spettacoli, l'anteprima del concerto di Claudio Baglioni, atteso stasera e domani al PalaGeorge con il tour che celebra i 50 anni di carriera: «Il live? Emozione pura, paragonabile a nient’altro»

Infine per il settore economia del GdB, scaricabile anche in formato digitale, ci occupiamo del caso di Invatec-Medtronic che, nonostante il bilancio eccellente non cambia strategia nè progetto e presto lascerà Brescia.

