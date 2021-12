Il vaccino anti Covid-19 si fa in 53 farmacie: l'elenco completo

Erano 38 e in meno di un mese hanno somministrato quasi cinquemila dosi. Da ieri sono diventate 53, ma presto potrebbero crescere ancora. Nell'impegno contro il Covid-19 le farmacie bresciane stanno facendo la loro parte in tantissimi modi. Uno di questi concerne l’inoculazione dei vaccini.

Da Brescia (dove hanno aderito sei realtà) a Lumezzane, da Torbole Casaglia a Breno, da Mazzano a Sirmione: sono sempre di più le farmacie che decidono di aderire alla campagna di immunizzazione. Se ne è parlato ieri, all’incontro organizzato da Federfarma Brescia per fare il punto della situazione con i giornalisti. Chi sceglie di optare per la terza dose (Pfizer per tutti) in farmacia deve contattare il singolo esercizio di città o provincia e fissare direttamente un appuntamento. L’elenco completo delle 53 realtà bresciane che erogano il servizio è disponibile nel grafico qui sotto, ma anche nella app Farmacia Aperta creata da Federfarma Lombardia per tenere informati, su più fronti, i cittadini.

«La richiesta di essere sottoposti al vaccino in farmacia è alta - osserva la presidente Clara Mottinelli, intervenuta all’incontro insieme al segretario Marco Belloni, titolare di un esercizio a Monticelli Brusati e di uno a Chiari -. Nella mia farmacia a Temù, ad esempio, abbiamo già 200 prenotazioni tra oggi e Natale». Considerato l’alto numero di farmacisti bresciani che hanno partecipato mesi fa al corso di abilitazione per somministrare i vaccini, «mi aspetto nuove adesioni - aggiunge la presidente -. Certo, attivare un servizio di questo tipo non è semplice: bisogna organizzare gli spazi e il personale. E in questi mesi non è per nulla facile trovare infermieri e ulteriori farmacisti». Ecco perché, in questa prima fase, non sono scesi subito in campo tutti i professionisti già abilitati.

Le farmacie, di questi tempi, sono alle prese, tra le altre cose, anche con la, altra novità 2021: quelle operative su questo fronte sonoed eseguono il servizio soltanto in regime privato, non somministrano quindi le dosi gratuite agli aventi diritto in regime di Sistema sanitario nazionale. Altro capitolo: i. Il servizio, partito a fine febbraio in 57 esercizi, ora è attivo in(su un totale di 378). Complessivamente i farmacisti bresciani in questi mesi hanno eseguito, per l’esattezza 964.265, dato aggiornato all’8 dicembre. Ultimamente la richiesta si è impennata. Lo dicono i numeri: nella prima settimana di dicembre (dall’1 all’8) le farmacie bresciane hanno effettuato ben 86.198 tamponi dei quali 6.641 agli under 12, altri 8.120 alla fascia 12-18 anni e 71.434 ai maggiorenni (per tre tamponi non è stata rilevata l’età). Il tutto a fronte dei «soli» trentamila test antigenici a settimana che venivano fatti a settembre. «Sicuramente - spiega Mottinelli - hanno inciso i raffreddori e i malesseri del periodo. Oltre al fatto che molte persone sono state in contatto con dei positivi e si sono sottoposte al test per sapere se erano state contagiate».

