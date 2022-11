Il treno del Milite Ignote fermerà a Brescia domenica 6 novembre

Il viaggio del «Treno della Memoria», partito lo scorso 6 ottobre dalla stazione di Trieste, ha concluso venerdì 4 novembre il suo viaggio con l'arrivo a Roma Termini. Un lungo percorso che ha attraversato anche Brescia, salutandola dal finestrino. Un fugace momento, forse troppo rapido per i più appassionati che lo attendevano con impazienza.

Così per accontentare chi avrebbe voluto apprezzarne la bellezza e la storia per qualche minuto in più, l'occasione c'è: domenica 6 novembre, durante il suo viaggio di ritorno, il treno si fermerà a Brescia alle 21.40, e sosterà per un 1 ora e 20 minuti, fino alle 23.

A rendere omaggio al convoglio ci sarà una rappresentanza interforze di militari e associazioni combattentistiche e d'arma.

Tutte le fermate

Su iniziativa della Fondazione FS il convoglio rievocativo del 1921 sosterà in mostra in alcune città poste sull'itinerario di rientro dalla cerimonia finale.

Sabato 5 novembrelo storico treno partirà dalla stazione di Roma San Pietro diretto a Bergamo dove sarà visitabile nella giornata di domenica 6 novembre dalle 10.30 fino alle 18. Alle 20.15 sosterà alla stazione di Romano di Lombardia, nella bassa bergamasca, per circa 1 ora e, successivamente, proseguirà verso Brescia con arrivo previsto alle 21.40 e sosta in stazione di 1 ora e 20 minuti. Alle 23 ripartirà verso Bassano del Grappa e sarà visitabile in stazione nella giornata di lunedì 7 novembre dalle ore 10 alle 12.

Il «Treno della Memoria», promosso e organizzato dal Ministero della Difesa in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione FS, ha rappresentato la prosecuzione del viaggio organizzato nel 2021 per celebrare il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Il viaggio di quest'anno, su un nuovo itinerario, ha avuto lo scopo di coinvolgere anche le città che non erano state toccate dal percorso compiuto nel 2021.

