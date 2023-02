Il Tar di Brescia vuole staccarsi da Milano e diventare sede autonoma

Soddisfazione per l’abbattimento dell’arretrato raggiunto nel 2022 e rammarico per l’esclusione di Brescia nel 2023 dalle udienze straordinarie che tanto avevano aiutato in questo settore. Resta comunque fiducioso sui tempi della giustizia amministrativa il presidente del Tar di Brescia, Angelo Gabbricci, che questa mattina in via Zima ha inaugurato l’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia.

Entrando poi nel merito dei temi ha sottolineato come la maggior parte dei ricorsi riguardi le pratiche di emersione e regolarizzazione degli immigrati, che ha portato la presidenza ad affidare le pratiche ad entrambe le sezioni. Nell’anno appena trascorso, poi, anche il ritorno delle quote latte con multe comminate agli agricoltori tra la fine degli anni ’90 e il 2004 che sono poi diventate cartelle esattoriali e su cui sono ora pendenti i ricorsi.

Esaminando nel dettaglio l’attività, il presidente ha sottolineato come ci sia stato tra il 2021 e il 2022 un aumento del 17% delle sentenze depositate e un aumento del 98% delle ordinanze cautelari. Per quello che riguarda i ricorsi presentati invece numeri sostanzialmente stabili con un incremento di circa il 7%.

Insieme agli avvocati poi il presidente del Tar di Brescia ha ribadito la necessità che si formalizzi quella che fino ad ora è una autonomia di fatto delle sezioni staccate. Brescia è sezione staccata di Milano, ma nell'operatività è totalmente autonoma. Far diventare le sezioni staccate come sedi le metterebbe definitivamente al riparo dall'ipotesi soppressione.

