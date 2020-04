I test sierologici al Synlab? «Attendiamo l’ok di Regione»

Da giorni i centralini di Synlab in Lombardia sono presi d’assalto. Aziende e cittadini stanno contattando il gruppo privato di diagnostica medica per capire se è possibile eseguire il test sierologico per la ricerca degli anticorpi Covid 19. La risposta, almeno per il momento, è sempre la stessa: no.

«Regione Lombardia - spiegano - non ha ancora autorizzato i laboratori privati all’esecuzione dei test. Certo è che tanti cittadini ci stanno facendo richiesta di questo tipo di analisi. Siamo in attesa di novità». I motori però sono caldi. Tutto è pronto.

Synlab, come altri laboratori privati in Lombardia, sta solo attendendo l’ok della Regione per procedere ad analizzare i campioni di sangue al fine di scoprire se una persona è venuta in contatto o meno con il Coronavirus.

Copione diverso, invece, in altre Regioni. In Lazio, in Liguria e in Toscana, per esempio, Synlab effettua già i test sierologici. Queste Regioni hanno imposto a laboratori pubblici e privati precisi paletti per tali test, come la sensibilità e la specificità - che devono essere superiori al 95 per cento - e il prezzo.

Per quanto riguarda i tamponi, invece, il discorso è diverso. Circa due settimana fa la Regione ha autorizzato anche alcuni laboratori privati a processare i campioni per la diagnosi del Covid-19. Tra questi c’è il laboratorio Synlab di Castenedolo. Tamponi che però sono eseguiti esclusivamente dagli ospedali.

