«I miei suoceri restano senza badante: posso andare da loro?»

Da oggi finalmente la Lombardia è diventata una regione «gialla» e pertanto sono consentiti tutti gli spostamenti tra i suoi comuni e le sue province. Anche tra altre regioni purché siano anch’esse gialle, e rispettando in ogni caso gli orari del coprifuoco, fissato tra le 22 e le 5 del mattino. Ricordiamo che dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati tutti gli spostamenti tra regioni diverse, anche se gialle.

Alla mail coronavirus@giornaledibrescia.it sono arrivati alcuni quesiti relativi proprio agli spostamenti, a cui cerchiamo di dare chiarimenti anche con il contributo della Prefettura di Brescia. Ecco le domande e le risposte.

I miei suoceri vivono a Roma, il papà di mia moglie (84 anni) non è autosufficiente, ha varie patologie e si sottopone a dialisi a giorni alterni. Mia suocera (82 anni) non ha la patente ed ha seri problemi a camminare per patologie ad un ginocchio. Sono aiutanti da una badante, che per motivi familiari/personali dal 24 al 27 dicembre non potrà esser presente. Io e mia moglie, residenti a Brescia, possiamo recarci a Roma in automobile per prestare assistenza?

Sì, portando con voi la documentazione sanitaria acclarante la necessità di assistenza.

Silvia domanda: avevo prenotato un Bed and breakfast dal 31 dicembre al 2 gennaio sul lago di Garda. Ci posso soggiornare? Io vengo dalla Franciacorta quindi resto comunque all’interno della regione: posso quindi spostarmi dal mio comune il 31 dicembre e tornare il 2 gennaio?

Gli spostamenti per turismo all'interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre o successivamente al 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, quindi potrà spostarsi solo se la sua meta è sulla sponda lombarda del lago.



Nicola chiede se il suo convivente, non cittadino dell’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno spagnolo valido, può venire in Italia prima del 21 dicembre. Basta un tampone negativo eseguito entro le precedenti 48 ore?

La risposta è sì.



Ornella domanda: mio figlio residente in Austria e iscritto all'AIRE può tornare in Italia dopo il 21 dicembre avendo fatto il tampone 48 ore prima della partenza, senza dover fare la quarantena in Italia e senza autodenunciarsi all'Asl di competenza?

Dopo il 21 dicembre no, vige l'obbligo di quarantena.



Infine Sabrina segnala un altro caso: la fidanzata di mio figlio - spiega - rientra la prossima settimana dalla Scozia, il volo atterrà alle 23. I genitori della ragazza sono in quarantena fiduciaria. Può mio figlio andare in aeroporto a prendere la ragazza?

Dalle 22 alle 5 del mattino vige il coprifuoco, quindi ci si può spostare solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Sì quindi per l’andata all’aeroporto, ma solo se non vi sono altri mezzi di trasporto, aspetto che va giustificato in caso di controllo.

