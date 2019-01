I giorni della merla sono arrivati e portano anche la neve

I tre giorni più freddi dell'anno. O così dovrebbe essere. Ecco che il 29-30-31 gennaio sono chiamati «I giorni della merla».

E per l'Italia saranno «inquieti e turbolenti dal punto di vista meteorologico, con frequente maltempo e neve anche a quote basse» dice il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

«Numerosi vortici freddi a spasso per l’Europa piloteranno una serie di perturbazioni sull’Italia con piogge, temporali, specie sulle tirreniche, e nevicate a tratti in pianura su parte del Nord».

Per il Bresciano, come scrivono gli esperti di Meteopassione.com, le temperature minime si aggireranno tra i -4 e i -2 gradi e le massime non dovrebbero superare i 7 gradi (non proprio un freddo pungente).

«Tra mercoledì e giovedì è prevista una nuova perturbazione che attraverserà l'Italia da ovest verso est, con precipitazioni sparse dapprima su Nordovest, poi tirreniche e Isole Maggiori qui anche con temporali, in estensione successiva alle adriatiche e Nordest – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com –. Mercoledì debole neve a tratti in pianura sul Nordovest in particolare tra Piemonte sud-orientale, ovest Lombardia e Liguria interna ( fiocchi non esclusi anche a Genova ); in collina sul resto del Nord o a tratti in pianura sull'Emilia. Neve dai 500-900m al Centro, a tratti più in basso sull'alta Toscana, oltre 900-1300m al Sud. Giovedì pausa al Nord ma tra sera e notte tornano precipitazioni anche nevose al Nordovest avanguardia di una nuova e più intensa perturbazione».

Per il Bresciano, sempre Meteopassione, prevede «in mattinata cieli in prevalenza coperti, con la possibilità di deboli nevicate sull'ovest della provincia, asciutto altrove con la sola possibilità di sporadici fiocchi di neve. E fenomeni in esaurimento in serata».

«Venerdì nevicate finalmente copiose - scrive Ferrara di 3bmeteo.com – interesseranno le Alpi inizialmente fino al fondovalle, ma con quota in progressivo rialzo su quelle centro-orientali. Neve fino in pianura tra Lombardia occidentale, Piemonte, entroterra savonese, inizialmente a quote collinari sul resto del Nord ma in netto rialzo in giornata. Tendenza a pioggia fin sulle alte quote anche sull'Appennino. La situazione resta comunque ancora molto delicata e in fase di analisi e aggiornamento».

Nel Bresciano «tempo in nuovo peggioramento con qualche nevicata al mattino in pianura seguita da pioggia. Neve abbondante su alpi e prealpi, oltre i 1000 metri di quota. Sabato inizialmente instabile al mattino con quota neve in calo, migliora dal pomeriggio».

