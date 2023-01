Giornata della Memoria: il calendario delle iniziative a Brescia

Parole scritte e tramandate. Testimonianze e voci di memoria che riportano fino ad oggi la tragedia dell’Olocausto. Un dolore silenzioso, stretto e ammutolito dall’efferatezza del nazismo, liberato quel 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche abbatterono i cancelli del lager di Auschwitz.

Brescia celebra, venerdì prossimo, a 78 anni di distanza, la memoria della shoah per riconoscere e debellare il virus del razzismo ogni volta che si ripresenta. E lo fa chiamando alla partecipazione le tante associazioni attive nel territorio, le scuole, le organizzazioni sindacali, con Anpi, Anei, Aned e Fiamme Verdi, riunite sotto l’egida della Casa delle Memoria. «Il Giorno della memoria non è fatto di retorica. É operazione necessaria perché l’indifferenza ha detto il presidente di Casa della Memoria Manlio Milani - è il pericolo più grande nelle democrazie stanche; perché dobbiamo combattere l’erosione della cultura democratica in atto».

Il calendario

Le iniziative in programma si integrano con le manifestazioni dell’apertura dell’anno della cultura. In ricordo dello sterminio e delle persecuzioni, dei deportati militari e politici a Brescia è stato predisposto un palinsesto ricco che prende avvio il 25 gennaio.

Un viaggio tra ricordo e assunzione di responsabilità con il clou il 27, in San Barnaba alle 9.30 con le scuole: si inizierà con il messaggio della senatrice Liliana Segre, seguito dalla video intervista, a cura di Emanuela Zanotti, ad Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ad Auschwitz, cui seguirà la performance degli studenti del liceo Calini sul loro viaggio in un lager. Alle 12.20 l’omaggio al monumento del deportato di piazzale Cremona, seguito, alle 17.15, da uan fiaccolata da Borgo Trento al monumento dei militari caduti nei lager in via Veneto. Il programma dettagliato è sui siti www.comune.brescia.it e www.sempreperlaverita.it.

«Questo appuntamento è importante - ha insistito il sindaco Emilio Del Bono - per marcare la volontà a costruire anticorpi molto solidi contro il clima che si va delineando teso a ricostruire il passato edulcorandolo. A noi tocca affermare e difendere la verità storica che non è un punto di vista». A ribadire l’importanza del ricordo e della celebrazione ogni anno della memoria anche l’assessore con delega alla Case della Memoria Marco Fenaroli, con Lucio Pedroni presidente provinciale di Anpi e Francesco Bertoli, segretario della Cgil a nome di tutte le organizzazioni partecipanti.

