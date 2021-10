Gionatan Bonomelli guiderà i Consorzi forestali lombardi

Parla bresciano, e camuno nello specifico, l’Associazione consorzi forestali della Lombardia, l’organismo che rappresenta i 23 consorzi riconosciuti dalla Regione (nove sono nel Bresciano: sei in Valcamonica, uno sul Sebino, in Valtrompia e in Valvestino). Giovedì l’assemblea ha eletto il nuovo presidente: si tratta di Gionatan Bonomelli, che già presiede il consorzio dell’alta Valcamonica e che ora si dovrà occupare anche di valorizzare le politiche regionali e rendere più visibile l’azione degli associati su tutto il territorio lombardo.

Al suo fianco c’è il vice Carlo Alberto Malatesta, presidente del consorzio Padano.

«Dopo un periodo di criticità - dichiara Bonomelli - siamo pronti a partire con nuovo slancio e con tante nuove idee. Nel direttivo sono rappresentate tutte le zone della Lombardia sia di montagna sia di pianura, in modo che si lavori a beneficio di tutti, sia delle grandi sia dei piccole realtà. Vogliamo rilanciare una struttura agile, che abbia le gambe per programmare in autonomia, ma soprattutto che abbia voce e autorevolezza nei tavoli degli ambiti forestali, oltre che protagonista del cambiamento. Vorremmo partecipare a bandi e progetti che ci possano dare risorse. Il primo passo - conclude Gionatan Bonomelli - sarà il ripristino del tavolo tecnico dei direttori, che non è operativo da qualche anno. Un ringraziamento è doveroso a Carmelino Puntel, che ha retto le sorti dell’associazione negli ultimi anni».

I 23 consorzi gestiscono 97.461 ettari di terreni agro-silvopastorali, all’88 per cento boschi, di cui circa il 60 per cento è certificato.

