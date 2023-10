Freccia Rossa, iniziati i lavori per chiudere ogni varco: sigilli in tre settimane

Dopo la condivisione di una serie di dettagli del progetto di chiusura totale degli accessi del centro commerciale Freccia Rossa e delle relative pertinenze come locali tecnici e parcheggi, stamattina sono stati avviati i lavori da parte della ditta incaricata dalla curatela del centro per sigillare ogni varco di ingresso.

Per questo il questore di Brescia ha predisposto un servizio che ha viste impegnate diverse unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che in queste ore hanno compiuto una bonifica completa del fabbricato con il duplice scopo di assicurare una cornice di sicurezza per l’esecuzione dei lavori e di sgomberare i locali che, una volta ultimate le opere, non saranno più accessibili.

I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni: saranno impiegati il Reparto Prevenzione Crimine «Lombardia» della Polizia di Stato e le unità cinofile, in modo che sia assicurata una vigilanza di 24 ore sul centro e che le opere, della durata stimata di circa tre settimane, possano concludersi senza ritardi.

La Prefettura nelle scorse settimane ha incaricato il questore di costituire un tavolo tecnico permanente per pianificare l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del centro. Nelle ultime settimane si sono dunque susseguite tre diverse riunioni per la gestione operativa delle opere di chiusura. Si stima che i costi edili sopportati per la chiusura del Freccia Rossa sia di circa 100 mila euro.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it