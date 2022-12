Forza Italia, l'incontro a Brescia: «Quasi tutte le nostre proposte per la manovra saranno accolte»

Grande soddisfazione per l’impronta che Forza italia sta lasciando sul lavoro del Governo e attenzione catalizzata sulle prossime tappe elettorali. La ministra Anna Maria Bernini e la capogruppo in Senato Licia Ronzulli hanno incontrato la base di Brescia del partito di Silvio Berlusconi nella sede di via Inganni, accompagnate dal senatore Adriano Paroli e dall’onerovole Maurizio Casasco.

Al centro, le questioni che hanno animato il dibattito politico delle ultime settimane: dall’Esecutivo alla Regione, passando per le Amministrative del capoluogo. Il primo annuncio guarda alla legge di bilancio e arriva per voce di Ronzulli: «Quasi tutte le proposte di Forza Italia verranno accolte. C’è la conferma del sì ai 600 euro di pensione minima per gli over 75, sapendo però che l’obiettivo della nostra legislatura saranno i mille euro». Accolta anche l’istanza che sancisce le detrazioni per le assunzioni degli under 35.

L’arringa politica più dura arriva però sulla corsa per Lombardia 2023 sulla quale Ronzulli, alla regia anche del coordinamento regionale forzista, attacca direttamente sia la senatrice Maria Stella Gelmini sia la candidata governatrice Letizia Moratti: «Soprattutto ai bresciani voglio dire una cosa e non sarò diplomatica - ha chiarito -: voglio darvi un consiglio. Attenzione a barattare gli ideali con qualche poltrona. Attenzione a votare qualcuno che è stata candidata sempre ad ogni ruolo dal centrodestra e per il centrodestra, che ha condiviso l’attività di governo e della Lombardia e che oggi si presenta con la sinistra. Non cedete alle provocazioni. Qual è la Moratti che Azione propone? Quella che ha fatto il presidente Rai, il sindaco, la vicepresidente della Regione e il ministro con il centrodestra e rinnega tutto ciò che ha fatto candidandosi con pezzi di Fi confluiti in Azione e con pezzi della sinistra? Che credibilità si può avere? Ricordo che Azione-Iv stanno seduti all’opposizione e non toccano palla. Non sprecate il vostro voto per qualcuno che non avrà mai diritto di tribuna nè in Regione nè in parlamento».

