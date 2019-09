«Fiorinsieme», a Brescia torna il giardino diffuso

Un lungo weekend, a partire da giovedì 5 fino a domenica 8 settembre, immersi nel verde, nei colori, nei profumi e soprattutto nella conoscenza delle proprietà inestimabili delle piante. Giunta alla 14esima edizione, torna davanti al Duomo, in veste completamente rinnovata grazie al format Gardens Network, la manifestazione Fiorinsieme, curata dall’Associazione Florovivaisti Bresciani con la collaborazione del Comune di Brescia.

Quattro intriganti giardini temporanei - Giardino della Pura Terra, Giardino Semplice, Be-Garden, Men Meet Nature - ognuno con un suo preciso carattere, per quattro giorni trasformeranno il cuore pulsante di Brescia in una rigogliosa oasi urbana dove il mondo vegetale esprimerà, con sfumature e colori, tutto il coinvolgente fascino stagionale della «seconda primavera», dispensando bellezza, salute e benessere ai cittadini che vorranno visitarla.

Una vera e propria rete di giardini ogni volta più curata e dedicata ad un tema particolare che porta sempre alla consapevolezza della necessità di dotare la città di verde che migliora l’aria e sviluppa benessere. Il format segue una tradizione che racconta di meravigliosi allestimenti, di incontri tecnici per scoprire il verde pensile, il prato, i rampicanti, le graminacee e le piante per il relax e il benessere; il tutto affiancato dalla classica mostra mercato che quest’anno dà ampio spazio alle piante d’interno che per loro natura purificano l’aria.

