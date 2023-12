Ferrovie, da domenica 10 dicembre in vigore il nuovo orario di Trenord

Da domenica 10 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario di Trenord, con conseguente modifica degli orari dei treni lungo tutte le tratte della Lombardia. Numerose sono le modifiche previste (consultabili sul sito dell’azienda), ma per quanto concerne il territorio bresciano le principali riguardano la linea Brescia-Parma, dove il servizio sarà potenziato nel pomeriggio dei giorni festivi con una corsa all’ora per direzione, e soprattutto la Brescia-Edolo.

Dal 10 dicembre sarà infatti attivata la nuova stazione di Brescia Violino, realizzata da Ferrovienord fra le fermate di Brescia Borgo San Giovanni e Castegnato. Vi fermeranno le corse regionali della linea Brescia-Iseo-Breno. Sulla linea della Valcamonica proseguirà inoltre fino al mese di marzo la sospensione del servizio ferroviario fra Pisogne e Marone-Zone, per consentire gli interventi infrastrutturali necessari in seguito all’incidente stradale verificatosi lo scorso 21 settembre.

Lungo la Brescia-Bergamo invece il servizio di alcune corse verrà rimodulato.



I dettagli sulle modifiche previste dall’orario invernale sono consultabili su trenord.it e sull’apposita app.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it