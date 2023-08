Febbre del Nilo e zanzare, l’appello di Ats ai Comuni bresciani

Con il clima estivo è noto come alcuni virus trasmessi da zanzare e zecche circolino di più. Per questo Ats Brescia ha diramato una nota nella quale si chiede ai Comuni di attuare una serie di misure preventive. Ats suggerisce di programmare interventi di risanamento ambientale, quali ad esempio la manutenzione delle aree verdi pubbliche, la pulizia delle aree abbandonate, l’eliminazione di rifiuti. È utile anche effettuare disinfestazioni in tempi brevi che consentano di tutelare la salute della popolazione.

La direzione sanitaria del Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria invita i sindaci ad emanare apposite ordinanze anche a scopo informativo, per far si che anche i cittadini possano, nel loro privato, attuare comportamenti che possano evitare il proliferare delle zanzare e dunque anche il conseguente diffondersi delle possibili infezioni.

I virus diffusi dalle zanzare, in particolare quello di West Nile, può causare infezioni in forme sia lievi sia più gravi, soprattutto nelle persone più fragili, come gli anziani o coloro che soffrono di patologie croniche. Nei giorni scorsi, infatti, in seguito al «Piano regionale di sorveglianza integrata e di contrasto alla diffusione del virus West Nile Disease nella sanità pubblica veterinaria», sono stati effettuati dei test che hanno riscontrato zanzare e zecche portatrici del virus sul territorio coperto da Ats Brescia: inoltre, sono già stati riscontrati cinque casi di persone contagiate dal virus nello scorso mese di luglio.

Come ricordato da una nota sul sito di Ats, in Lombardia, tra le numerose specie di zanzare esistenti, sono presenti anche quell in grado di trasmettere le cosiddette «Arbovirosi» (malattie infettive emergenti, ossia che compaiono per la prima volta in una popolazione o malattie già esistite in passato, ma la cui diffusione è in rapido aumento).

Tra queste malattie portate da zecche, mosche, pulci e zanzare troviamo, appunto, il West Nile. Altre, invece, possono essere importate da viaggiatori con infezioni in atto.

Sulla pagina web di Ats, www.ats-brescia.it/arbovirosi, sono presenti schede tecniche sulle principali Arbovirosi e informazioni utili per i cittadini mentre all’indirizzo ww.ats-brescia.it/arbovirosi/per-i-comuni-informativa è presente la sezione specifica per i per i Comuni.

Proprio in questa sezione è presente un fac-simile dell’ordinanza che si invita ad emettere, con riferimenti anche a situazioni specifiche come ad esempio il comportamento da tenere per i proprietari di orti, depositi industriali; per i responsabili di cantieri; per i gestori di attività commerciali e artigianali. Ats, inoltre, sottolinea che, in caso di focolai o episodi di infezione, le Amministrazioni saranno chiamate a mettere in atto ulteriori interventi straordinari di disinfestazione.

