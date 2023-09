Fabio Cambielli è il nuovo direttore generale di Arpa Lombardia

È Fabio Cambielli, già direttore di Arpa Brescia, il nuovo direttore di Arpa Lombardia. Lo ha annunciato ieri Lucia Lo Palo, presidente dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente. «In un momento così determinante per gli aspetti ambientali e della sostenibilità - ha dichiarato Lo Palo - ho ritenuto che, alla guida della più grande Agenzia per la protezione dell’ambiente del nostro paese, servisse una persona di grande esperienza tecnica e direttiva, capace di condurre con competenza e grande spirito di innovazione Arpa Lombardia verso le sfide che abbiamo di fronte».

Nato nel 1972, Fabio Cambielli si è laureato in Scienze Biologiche all’università di Pavia ed ha conseguito un master in Management delle Amministrazioni pubbliche all’università Bocconi di Milano. Il nuovo direttore regionale vanta una esperienza ventennale in Arpa Lombardia della quale è diventato dirigente nel 2008, dopo un proficuo percorso professionale. Cambielli ha diretto strutture complesse nell’ambito dei controlli ambientali. È arrivato a Brescia nel luglio del 2020. Nel nostro territorio non gli è certo mancata occasione di lavoro.

«Fabio Cambielli - ha detto ancora la presidente Lucia Lo Palo - nella sua esperienza lavorativa, ha dimostrato di sapere guidare con successo realtà complesse. Oltre che ringraziare il nuovo direttore generale per aver accettato l’incarico, voglio rivolgergli i migliori auguri per il grande lavoro che affronterà». «Inoltre - conclude la presidente - colgo l’occasione per ringraziare Fabio Carella, che ha guidato egregiamente Arpa anche nel difficile periodo del Covid».

I migliori auguri al nuovo direttore generale di Arpa Lombardia arrivano anche dall’assessore all’Ambiente e al Clima del Pirellone Luigi Maione. «Buon lavoro a Fabio Cambielli, nuovo direttore di Arpa Lombardia. La sua riconosciuta preparazione e l’esperienza maturata in ambito di tutela ambientale saranno sicuramente un valore aggiunto. Il supporto tecnico di Arpa all’azione della Regione Lombardia in campo ambientale - ha detto attraverso una nota l’assessore - è fondamentale soprattutto in vista degli obiettivi che ci siamo prefissati in materia di qualità dell’aria, bonifiche e tutela del territorio».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it