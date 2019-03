Europee, nessun bresciano per il M5s

Non ci saranno esponenti bresciani nelle liste di candidati del Movimento 5 Stelle alle Europee. Nessuno ha i infatti superato il primo turno delle primarie interne al Movimento. Non ce la fa Sorial junior, il fratello minore di Giorgio, ex parlamentare ora collaboratore di Di Maio al Ministero dello Sviluppo economico.

Samuel Sorial ha incassato 11 preferenze, è il settimo dei candidati che non accedono al secondo turno in Lombardia. Davide Scala ha ottenuto 90 voti, 87 invece per Giorgio Grassi, 33 per Omar Legrenzi e solamente 12 per Daniele Bassini.

