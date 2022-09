Enrico Letta a Brescia: «I nostri sforzi rivolti al 42% degli italiani indecisi»

«Chiedo da Brescia a Giorgia Meloni se è seria quando pensa di censurare Peppa Pig per la puntata del cartone con due mamme e invece vuole diffondere senza limiti il video sulla donna vittima di violenza a Piacenza come ha fatto lei».

Parte dal comizio di Brescia il bus elettrico del Partito Democratico per dare il via all'Ecotour annunciato dal segretario Enrico Letta una settimana fa alla festa dell'Unità di Milano. Dopo Brescia, Bergamo alle 21 e poi Torino, sabato alle 18.30.

Da qui, «cominciano le ultime due settimane, quelle decisive. Dobbiamo parlare con tutti gli italiani e con il 42% di indecisi. Una persona su due che incontrate non sa chi votare. Non fermiamoci» ha detto Letta che ha poi aggiunto: «La Lombardia è fondamentale perché fino ad oggi in Lombardia c'è stata la più grande concentrazione di voti a Lega e Forza Italia. Ora ho avvertito un senso di disorientamento da parte degli elettori per la scelta che Lega e Forza Italia hanno fatto contro il governo Draghi che stava lavorando bene. Hanno fatto un danno all'Italia per un interesse di parte».

Nel corso di un comizio a Brescia il segretario del Pd Enrico Letta prova a guardare oltre al voto politico del 25 settembre. «Adesso per il Pd è arrivato il momento di governare la Regione Lombardia. Lo chiedono i lombardi per come il centrodestra ha gestito la pandemia. Va rilanciata la sanità» ha spiegato il segretario Dem.

