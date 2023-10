Emilio Del Bono eletto presidente dell'Assemblea regionale del Pd

Ora è ufficiale: l'ex sindaco di Brescia Emilio Del Bono è stato eletto oggi presidente dell’Assemblea regionale del Partito democratico della Lombardia. A ringraziarlo per la sua disponibilità ad «essere protagonista di questo percorso» è stata la neo segretaria Silvia Roggiani, che ha aggiunto: «Al mio fianco ho scelto due vicesegretari: Gian Mario Fragomeli e Matteo Rossi. Con loro saremo al lavoro fin da subito. Davanti a noi abbiamo diverse sfide: uno dei principali obiettivi sarà quello di mettere in campo un laboratorio che si chiamerà "Laboratorio Lombardia 2028"».

Tra le principali novità annunciate dalla segretaria, la scelta di destinare una quota, oltre che ai giovani come è già previsto, «anche alle donne democratiche, perché abbiano bisogno anche del loro protagonismo nella lotta per i diritti di genere per realizzare una società più paritaria e per intervenire su un partito troppo a prevalenza maschile, a prevalenza milanese e con pochi under 30».

