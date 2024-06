È scomparso Domenico Postorino, fu la voce del Brescia calcio

È scomparso ad 87 anni Domenico Postorino, detto Mimmo, bresciano d’adozione, che negli anni Ottanta fu la voce del Brescia calcio nelle prime trasmissioni delle radio e delle televisioni locali, tra le quali anche Teletutto, dove fu maestro di una generazione di giovani colleghi.

Militare di carriera, ufficiale prima alla caserma Papa e poi al Distretto militare dove negli anni Ottanta era il responsabile dell’ufficio Forza in congedo ed anche punto di riferimento di tutti i militari sportivi di stanza nella nostra città oppure in provincia (chi scrive, al tempo arbitro, lo ebbe come capo ufficio rigoroso, ma al contempo affabile), seguì sempre con grande passione le sorti delle rondinelle e non diventò giornalista professionista solo perché all’epoca era inserito nell’ambito militare.

La carriera

Competenza e passione erano le sue caratteristiche, il tifo era ammorbidito dalla responsabilità del ruolo che ricopriva, che fosse in radio oppure in televisione, retaggio della cultura militare. Mai una parola fuori posto, sempre il sorriso su un volto che fu tra i primi che i tifosi bresciani impararono a conoscere, Postorino ha sempre dato voce non solo allo sport di vertice, ma anche a quello solo in apparenza minore, e per anni fu anche l’anima di una squadra composta interamente da militari che partecipava alle competizioni amatoriali, consapevole ante litteram dell’importanza sociale che lo sport ricopre.

I funerali

La salma di Postorino, che lascia il figlio Andrea e la figlia Mariaelena con la nipote Sofia, il fratello Antonio ed i cognati Donata e Primo riposa all’obitorio dell’ospedale Civile. I funerali avranno luogo domani, martedì alle 10.30 alla Parrocchia santissima Trinità di Piazzale Spedali Civili 51. Infine, dalla Chiesa si proseguirà al Tempio Crematorio di Sant'Eufemia.