Due mesi in apnea, ora contagi in calo: arancione più vicino?

Due mesi sotto pressione. Con misure anti-Covid estreme e la curva dei contagi puntata verso l'alto. Una tendenza che ora pare invertita, su più parametri: dal numero dei casi censiti su base settimanale all'Rt, in Lombardia e nel Bresciano la situazione va migliorando. Tanto da poter sperare dal 12 aprile in un ritorno in fascia arancione.

