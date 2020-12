Dubbi sul Dpcm, si può andare dalla nonna per S. Lucia?

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm le richieste di delucidazioni alla Prefettura sono fioccate in redazione - alla mail coronavirus@giornaledibrescia.it - come foglie secche in una giornata di vento.

Ne abbiamo girate alcune al Capo di gabinetto, Stefano Simeone, che ci ha risposto anche se alcuni temi necessitano di più tempo per essere approfonditi. Non potremo soddisfare tutti ma una cosa va tenuta presente: lacon gli stessi divieti e le stesse limitazioni dei giorni precedenti.

È possibile svolgere attività educativa per attività non scolastiche, ma gli spostamenti fuori dal Comune possono avvenire solo per lavoro, salute e necessità.

Nonna Rosa chiede: i miei nipoti che abitano in un Comune confinante possono venire domenica prossima, 13 dicembre, a prendere i regali di Santa Lucia? Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Interessante il quesito che pone Paola: se una persona lavora in Svizzera e vuole tornare in Italia per Natale al suo domicilio, deve comunque fare la quarantena? Cambia qualcosa se torna prima del 21 dicembre? Deve comunque fare la quarantena in isolamento fiduciario dopo aver comunicato il proprio ritorno ad Ats.

Sara domanda: vorrei sapere se posso spostarmi al mercato di oggi a Gussago, visto che io abito a Ospitaletto. Solo se ci sono prodotti che non può trovare nel proprio Comune e/o comunque siano più vantaggiosi economicamente.

Inoltre, una lettrice chiede: se una persona deve visitare alcuni appartamenti fuori provincia al fine di un eventuale acquisto può farlo? Sì. È permesso effettuare un sopralluogo ad un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti nelle abitazioni da locare o acquistare potranno aver luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

Ho portato in riparazione un elettrodomestico (macchina del caffè) in un Comune diverso dal mio. Adesso è stato riparato, posso andare a ritirarlo? Solo se è urgente il suo utilizzo.

