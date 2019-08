Denunciato per droga: reagisce con calci e pugni all'ispettore

Per la droga che aveva addosso avrebbe avuto una denuncia a piede libero, l’ennesima della sua permanenza in Italia come richiedente asilo. Ma quando gli agenti gli hanno comunicato quale sarebbe stato il suo destino ha perso il controllo e si è scagliato contro l’ispettore capo che dirigeva il servizio, colpendolo ripetutamente con calci e pugni (per lui prognosi di 5 giorni) e finendo così per farsi arrestare per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

È stato giudicato ieri mattina in tribunale con rito direttissimo il 21enne gambiano in Italia come richiedente asilo e in attesa di pronunciamento sul suo ricorso dopo il rifiuto della sua richiesta. Il magistrato ha deciso la convalida dell’arresto e il divieto di dimora a Brescia.

Un soggetto però che aveva già passato un anno in carcere in Toscana per una rapina e che a Brescia è già stato denunciato a piede libero per lo spaccio di modiche quantità di droga tra il parco Gallo e il parco del Pescheto. Quando, nell’ambito di un servizio dei reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato, è stato trasferito in Questura per la marijuana che aveva in tasca si è scagliato contro i poliziotti.

