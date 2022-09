Da ottobre la Ztl arriva in Carmine

Il Carmine diventa zona a traffico limitato. Da ottobre nell'area della movida sarà istituita la Ztl, con un cuore pedonale, la piazzetta davanti al cinema Eden. Un processo graduale chiesto da tempo da residenti e Consiglio di quartiere e illustrato stamattina dal sindaco Emilio Del Bono e dall'assessore alla Mobilità Federico Manzoni.

La «piccola rivoluzione» avverrà in quattro mosse.

1. Sarà istituita una Ztl attiva 24 ore su 24 nell'area delimitata a nord da via Porta Pile, a sud da Contrada del Carmine, a ovest da via Marsala (che rimarrà di libero transito) e ad est da via delle Battaglie e via Nino Bixio. Dentro questo quadrante potranno accedere solo i residenti e gli autorizzati.

2. Il triangolo compreso tra via Bixio, via Battaglie e via Fratelli Bandiera diventerà pedonale. Agli accessi saranno posizionate fioriere e rastrelliere. L'accesso in auto sarà consentito solo ai residenti con passo carraio.

3. Cambierà anche la sosta, così da agevolare i residenti. I posti auto in via delle Grazie e in via Santa Caterina dalle 19 alle 9 saranno riservati ai residenti in centro i quali potranno parcheggiare anche lungo il ring, in via Lupi di Toscana e in via Brigata Meccanizzata.

4. Piccole modifiche anche alla viabilità, con l'inversione del senso di marcia in via delle grazie (tratto tra Contrada del Carmine e via Capriolo) e nel tratto nord di via Bandiera.

L'operazione, ha spiegato Manzoni, sarà graduale. Scatterà formalmente a ottobre, con la nuova segnaletica e una campagna informativa. Poi nei prossimi mesi saranno attivate le telecamere ai varchi per i controlli. Bisognerà tenere conto anche del cantiere dell'università tra via Bandiera e via Porta Pile che durerà ancora un anno.

Il sindaco Del Bono ha sottolineato come questo progetto si inserisca in un disegno complessivo per incentivare la mobilità sostenibile.

