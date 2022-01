Da oncologici a obesi: a chi prescrivere la pillola anti Covid

Il molnupiravir è un antivirale orale autorizzato dal ministero della Salute per una distribuzione in condizioni di emergenza per il trattamento di pazienti a domicilio che abbiamo una forma lieve-moderata e di recente insorgenza della malattia Covid-19 e con condizioni cliniche che rappresentino specifici fattori di rischio di sviluppare una forma grave di Covid.

In questa prima fase - lo specifica Regione Lombardia in una circolare - la prescrizione è limitata all’Unità operativa Malattie infettive dell’Asst Spedali Civili che è centro hub. Chi sono le persone alle quali potrebbe essere prescritto il primo antivirale approvato specificamente per trattare l’infezione da SarsCov2? Chi lo deve prescrivere?

Le indicazioni dettagliate sono contenute nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 dicembre e sono frutto di una determina dell’Agenzia italiana del farmaco del 28 dicembre, efficace dal 30 dicembre. «La selezione dei pazienti è affidata ai medici di Medicina generale, ai medici delle Usca (Unità speciali continuità asisstenziale) e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare la prescrizione con compilazione del registro di monitoraggio e la distribuzione del farmaco che deve avvenire nel rispetto di alcuni criteri (come già accade per i monoclonali), tra cui la registrazione sulla piattaforma web dell’Agenzia italiana del farmaco dedicata.

La prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici operanti nell’ambito delle strutture identificate dalla Regione per la somministrazione. Per Brescia, il riferimento sono le Malattie infettive al Civile.

A chi viene prescritto

Si legge in Gazzetta Ufficiale «Il medicinale in fase di studio per il trattamento di Covid-19 negli adulti che non necessitano di terapia con ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe della malattia». Il farmaco è prescrivibile ad adulti dai diciotto anni in su (sicurezza ed efficacia del farmaco al di sotto dei 18 anni non sono state stabilite e non vi sono dati disponibili) e che abbiano almeno uno tra i seguenti fattori di rischio: tumori solidi o del sangue in trattamento; insufficienza renale cronica (esclusi pazienti in dialisi o con un basso tasso di filtrazione glomerulare); broncopneumopatia severa; immunodeficienza primaria o acquisita; obesità (indice di massa corporea uguale o superiore a 30); malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiompiopatia); diabete mellito non compensato. La pillola antivirale non è raccomandata durante la gravidanza poiché non è noto se essa possa nuocere al bambino. Il farmaco non è consigliato nemmeno durante l’allattame.

