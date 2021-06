Covid, vaccini e contagio: il punto nel Bresciano e in Italia

Sono 114 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia con 35.070 tamponi effettuati, una cifra comunque in netto calo rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano 232 (37.653 tamponi). Scende anche il tasso di positività, oggi a 0,3%, rispetto a ieri (0,7%). Dati in linea con un miglioramento a livello nazionale, che oggi registra meno contagi rispetto a ieri con un rapporto di casi su test che scende allo 0,5%, il più basso del 2021.

Continuano a diminuire anche i ricoverati nei reparti (-69), così come calano anche i ricoverati non in terapia intensiva (oggi 427, -69 rispetto a ieri), mentre si registra un ricoverato in più in terapia intensiva, che porta il totale a 91. Nelle ultime 24 ore i decessi in Lombardia sono stati 2 (ieri erano 4), e portano il totale complessivo a 33.748 da inizio pandemia. Sono i dati diffusi dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale elaborato dal ministero della Salute e diffuso da Palazzo Lombardia.

Milano è ancora la città con più casi, anche se in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, 33, di cui 16 in città (ieri erano però 94), seguita da Brescia con 23 casi (come ieri), Monza e Brianza (11) e Bergamo (10). Nelle altre province lombarde si assiste allo stesso calo: Mantova (9), Lodi (5), Varese (5) Cremona (3), Como (3), Pavia (3), Sondrio (1), Lecco (0).

Il contagio in Italia

In Italia sono 1.147 i nuovi casi di coronavirus (ieri sono stati +1.325). Sale così ad almeno 4.250.902 il numero di persone che hanno contratto il coronavirus (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi di oggi sono 35 (ieri sono stati 37), per un totale di 127.225 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.031.605. Gli attuali positivi sono in totale 92.072, pari a -6.536 rispetto a ieri (-3.247 il giorno prima). Da lunedì tutta l’Italia sarà in zona bianca, tranne la Valle d’Aosta.

I vaccini

Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono oltre 44,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 15 milioni (27,86% della popolazione over 12). Qui i dati aggiornati sulla campagna nella provincia di Brescia.

