Covid, Civile ospedale sentinella per monitorare il contagio

La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha annunciato questa mattina la costituzione di una rete di ospedali sentinella attraverso cui verrà monitorato l'andamento dei ricoveri legati a Covid-19.

Il network sarà composto da undici ospedali distribuiti lungo tutta la Penisola: al Nord partecipano l'Asst Spedali Civili di Brescia, la Asl città di Torino, l'Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova, l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; al Centro sono coinvolti l'Irccs Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna, l'Inmi Spallanzani di Roma, la Asl Roma 6, gli Ospedali Riuniti di Ancona, l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni; al Sud ci sono il Policlinico di Bari e l'Azienda ospedaliera dei Colli Monaldi - Cotogno di Napoli. Il coordinamento è affidato all'Inmi Spallanzani di Roma.

«Vogliamo seguire l'andamento della pandemia, in particolare delle ospedalizzazioni, attraverso un monitoraggio puntuale su un campione di ospedali sentinella in grado di segnalare i trend dei ricoveri e di suggerire soluzioni organizzative in anticipo rispetto al virus», afferma in una nota il presidente Fiaso, Giovanni Migliore. Per il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia, il network è «uno strumento utile a comprendere come, soprattutto in questa fase, sia necessario andare oltre il mero dato numerico, contestualizzando i numeri alla complessità del quadro clinico e all'incidenza della vaccinazione sullo stato di salute». Nel primo monitoraggio avviato dagli 11 ospedali sentinella sono seguiti 475 pazienti con un'età media di 68 anni; 59 sono in terapia intensiva.

