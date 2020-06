Covid-19: diminuiscono i contagi a Brescia e Lombardia

Sono sei i nuovi casi di coronavirus nel Bresciano, tre in meno rispetto a 24 ore fa. Sono invece 62 i nuovi casi (78 ieri) in Lombardia, pari al 43,6%. Quattro i morti. Questo a fronte di 6.117 tamponi, lunedì invece ne erano stati processati 7.991.

Bergamo ha registrato un incremento di 5 casi, Mantova 15, Milano 23.

In Italia in tutto i nuovi casi sono 142, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 126. Il numero totale dei casi sale così a 240.578. Le vittime invece fanno segnare un aumento a 23, dopo le 6 di ieri in tutta Italia. Complessivamente i morti salgono a 34.767, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise..

