Coronavirus, il punto sul contagio nel Bresciano

Torna a crescere il numero dei positivi nel Bresciano: i nuovi casi sono 72, ieri erano 19, giovedì 78, mercoledì invece 54. Un dato che fa salire i contagiati (ricordiamo che si contano solo coloro sottoposti a tampone) a 14.417 nella nostra provincia.

Un dato, quello dei positivi, che è in leggera crescita, in rapporto con il numero di tamponi effettuato, in tutta la Lombardia. E bisogna rilevare che i tamponi, in Lombardia, sono 1.837 meno del giorno precedente.

Per quanto riguarda l'Ats Brescia i nuovi contagi sono 27, mentre c'è solo un decesso che fa salire, il numero delle vittime del coronavirus, nei 164 comuni dell'Ats di Brescia, a 2.457. L'Ats della Montagna non registra nessun nuovo caso. E così anche oggi, tra i dati della Regione e quelli delle Ats la discrepanza è di 45 casi.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it