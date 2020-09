Coronavirus, i nuovi contagi in Lombardia e a Brescia

Con 7.933 tamponi effettuati, sono 119 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Lombardia, con il rapporto tamponi/contagiati all'1,5%. Sono due i decessi, per un totale di 16.948 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva: (31), aumentano quelli negli altri reparti (+4, 306, +4).

Dati che denotano un lieve peggioramento rispetto a ieri, quando i casi censiti in Lombardia erano 216 a fronte però di 16.567 tamponi effettuati, vale a dire oltre il doppio di quelli odierni.

Quanto alle province più colpite, Milano con 65 casi precede Brescia che si ferma però a 14 (ieri i casi erano 20), due più di Monza e Brianza.

Coronavirus in Lombardia, i dati della Regione al 28 settembre 2020 - © www.giornaledibrescia.it

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it