Come sta andando il turismo bresciano nel weekend di Pasqua

Sul lago di Garda il pienone, come da copione, è montato già a partire dai giorni scorsi. In Valcamonica invece le giornate soleggiate e le temperature miti hanno richiamato molti (e in qualche caso inaspettati) visitatori; mentre in Franciacorta sono cominciati i «sopralluoghi» in previsione delle vacanze estive. Insomma un po’ ovunque si prospettano giornate più che positive dal punto di vista turistico, anche se ovviamente i bilanci si potranno fare solamente la prossima settimana.

In Valcamonica

«Dobbiamo dire grazie al tempo - commenta Marzo Bezzi, presidente dell’Associazione pubblici esercizi (Ape) di Ponte di Legno -, perché le temperature si sono alzate e il clima è ottimo. Siamo tutti molto ottimisti perché il sentore generale è di ritrovata fiducia. Assistiamo ad una grande voglia di vivere la montagna. Sarà una Pasqua positiva con una buona affluenza, soprattutto di proprietari di seconde case che hanno contribuito a far registrare il tutto esaurito per il pranzo di Pasqua e ottimi numeri nei ristoranti per tutto il weekend. Meno positivi i dati della ricettività alberghiera, che forse risentono ancora degli strascichi del Covid. Infine, al momento in calo sono i turisti stranieri».

IN ALTA VALLE TORNANO I TURISTI

In Valsabbia

Buone premesse per la stagione turistica anche in Valle Sabbia, come conferma Vera Buccio dall’Infopoint. «Abbiamo aperto oggi (ieri per chi legge, ndr) la Rocca d’Anfo e abbiamo avuto subito numerose prenotazioni. Anche i campeggi sono già tutti aperti e devo dire che i titolari sono soddisfatti. Qui in ufficio abbiamo già ricevuto famiglie olandesi e tedesche. Caratteristica degli stranieri è il fatto di fermarsi più a lungo, mentre la Pasqua è molto gettonata dagli italiani che cercano mete di prossimità per soggiorni di weekend di due tre giorni.

Sui laghi

Ma ad esultare in questi giorni, come ci conferma Marco Merlo, presidente del Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione: «Per il periodo pasquale siamo contenti. Riscontri positivi stanno arrivando da tutto il Garda. Per ora in prevalenza sono giuntida Germania, Austria e Svizzera, ma non manca qualche francese, spagnolo e israeliano. Ci auguriamo tutti sia di buon auspicio per una stagione finalmente all’altezza delle aspettative». «Caratteristica del lago di Garda - conclude Merlo -, soprattutto a Pasqua, sono le. Poi ci sarà una flessione fisiologica, ma speriamo di recuperare. Devo dire che anche la questione russa non ha avuto impatto grave e per l’estate siamo a buon punto».

Infine Stefania Donna dall’Infopoint Franciacorta conferma che sul territorio si registrano presenze da Milano, Emilia Romagna e Piemonte: «I turisti si fermano due tre giorni, per pianificare weekend e vacanze estive. In particolare chiedono di fare visite in cantina, degustazioni e gite sul lago».

