Come funzionano i ricoveri Covid-19 negli ospedali lombardi

Ci risiamo. Gli ospedali devono riorganizzarsi per avere posti letto a disposizione dei pazienti Covid. La quarta ondata è in crescita da inizio mese e secondo gli esperti dovrebbe continuare a farlo almeno fino a Natale, prima di raggiungere una stabilizzazione e iniziare, poi, la discesa.

La direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha inviato una circolare in cui è descritto nel dettaglio il modello organizzativo che, tuttavia, «può essere tempestivamente modificato in caso di mutate esigenze in relazione all'andamento epidemiologico delle prossime settimane». In questa fase, nella gestione di pazienti Covid, le strutture private accreditate e a contratto non sono coinvolte.

