Come è andata l'edizione 2021 di Babilonia

Causa Covid, anche Babilonia quest'anno ha cambiato forma: il progetto sociale, che da 27 anni coinvolge gli adolescenti e i giovani di Brescia nell'impresa di organizzare un grande evento dedicato ai propri coetanei, è stato infatti organizzato a distanza.

Dopo mesi di lavoro alla ricerca di un evento che potesse combinarsi con le regole imposte dalla pandemia, i ragazzi, supportati dall'associazione Palcogiovani, dalla coop Sinapsi e dal Comune di Brescia, hanno dato vita il 2 e 3 settembre scorsi a Link 2021, la festa degli studenti promossa dal comitato organizzativo

Babilonia.

La due giorni di festival ha visto la partecipazione di oltre mille ragazzi. Il 2 settembre, in collaborazione con We Love Castello, si è svolta tra le mura della fortezza cidnea la finale

del contest musicale Link the Rhymes. Il 3, grazie alla collaborazione con Cipiesse, è stato possibile organizzare all'arena di Campo Marte, una kermesse musicale che ha visto la partecipazione dei più importanti artisti locali della scena hip hop bresciana e si è chiusa con il concerto di Ernia.

Storicamente il ricavato delle feste studentesche promosse da Babilonia è devoluto in beneficenza. Quest'anno il progetto Babilonia ha raccolto 11.395 euro. Di questi fondi, 5mila sono stati destinati ad associazioni che operano sul territorio bresciano: alcune si dedicano ai giovani e alle famiglie in difficoltà, altre promuovono progetti ed iniziative culturali dedicate al mondo giovanile.

Le associazioni a cui saranno devoluti i fondi sono:

Istituto Fortuny – per la realizzazione del progetto: di riqualifica di 6 panchine presso la Palazzina Aler di via Marchetti, ad opera degli studenti del corso di Arredamenti dell'Istituto;

Associazione NSP – per la realizzazione di progetti di cooperazione e sinergia tra giovani ed anziani;

Confraternita del Leone – per la realizzazione di progetti educativi e di valorizzazione storica dedicati ai giovani;

Associazione il Globo – per il progetto «Gioventù violata» - Il disagio nell'infanzia e nell'adolescenza nella società occidentale;

Associazione Noi per Voi – per consulenze legali e psicologiche gratuite;

Associazione Bissolati – per il sostegno alimentare delle giovani famiglie in difficoltà.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it