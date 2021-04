Colpo di coda dell'inverno, maltempo in arrivo sul Bresciano

Improvviso attacco invernale a metà settimana, con crollo termico, gelo in pianura e ritorno della neve a quote molto basse. Sono le previsioni dei meteorologi de iLMeteo.it.

Dopo le feste pasquali trascorse con un tempo in prevalenza asciutto e con un clima più fresco, la situazione muterà dunque nuovamente da martedì 6 aprile. Dal lontano Polo Nord aria fredda si tufferà sul Mediterraneo dando vita a una veloce, ma incisiva, parentesi invernale.

Il team del sito www.ilMeteo.it avverte che sin dalle prime ore di martedì faranno irruzione forti venti di Bora e poi Grecale. Il tempo peggiorerà velocemente dalle Alpi verso il Triveneto e l'Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e nevose a quote fino in valle sulle Alpi e in collina (3-500 metri) sugli Appennini emiliano-romagnoli. Col passare delle ore il maltempo scenderà verso Marche, Toscana, Umbria, Lazio e infine Abruzzo e Molise mentre qualche rovescio potrà interessare il bresciano, il mantovano e il cremonese.

La neve sulle regioni centrali scenderà a quote via via più basse e fin sopra i 5-600 metri entro sera. Assieme al vento freddo le temperature subiranno un ulteriore crollo andando sotto la media del periodo di quasi 15 gradi. Basti pensare che di giorno non si supereranno i 9-13 gradi, mentre di notte si andrà addirittura sotto lo zero, specie sulla Pianura Padana.

Mercoledì il maltempo si porterà verso Sud interessando principalmente gli Appennini sempre con nevicate a quote collinari, nel frattempo al Nord avanzerà un'area di alta pressione che tra giovedì e venerdì ristabilirà il bel tempo su tutte le regioni.

