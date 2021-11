Cioccolatini della ricerca con Fondazione Airc

«È questo il momento» per aiutare i ricercatori a trovare cure sempre più efficaci per il cancro. Ciascuno di noi può essere protagonista in un percorso che, grazie alla scienza, ha visto migliorare in modo significativo l’aspettativa di vita di chi è colpito dalla malattia. Un aiuto concreto lo si può dare già domani, sabato, aderendo all’iniziativa dei «Cioccolantini della ricerca» di Fondazione Airc distribuiti anche a Brescia, in corso Zanardelli davanti a Feltrinelli e in piazza Arnaldo.

Con una donazione di dieci euro si ha una confezione di cioccolatini ed una guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi. I cioccolatini di Fondazione Airc domani si trovano nelle principali piazze di undici centri della provincia. I cioccolatini sono disponibili anche nelle filiali Banco BPM, partner istituzionale di Airc, e online su Amazon.it.

Tutte le informazioni sulla distribuzione sono aggiornate in tempo reale su airc.it o chiamando il numero speciale 840.001.001 (uno scatto da tutta Italia, attivo 24 ore su 24 dal 20 ottobre). Fino a domenica 7 novembre, inoltre, il Comitato Lombardia di Fondazione Airc presenta, insieme ad Adi, Associazione per il disegno industriale, la decima edizione di Love Design®, iniziativa biennale che coinvolge il mondo del design a supporto della ricerca oncologica e delle migliaia di ricercatori sostenuti dalla Fondazione. Per partecipare: lovedesign.airc.it.

