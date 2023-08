Certificati, codice fiscale, carta d’identità elettronica: le Poste ampliano l’offerta

Più servizi e più facilità nel richiedere e ottenere documenti anche nei piccoli paesi, ma anche più digitalizzazione e sostegno alla parte di popolazione meno avvezza all’uso di smartphone e computer.

È quello che promette di realizzare il progetto Polis di Poste Italiane, un piano di digitalizzazione e diffusione capillare dei servizi attraverso gli uffici postali che coinvolgerà 190 Comuni della provincia di Brescia e 7.000 Comuni in Italia (in pratica tutti quelli che contano meno di 15mila abitanti), per cui si stanno investendo 1,2 miliardi di euro, 800 milioni in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e 400 milioni dalle casse di Poste.

