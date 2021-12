Ceri e Rose, Tremolada: «Fieri di politici dediti al bene comune»

«Un paese andrà fiero della sua classe politica e dei suoi amministratori nella misura in cui li vedrà esercitare la giusta dialettica di maggioranza e opposizione nella forma del confronto serrato ma rispettoso, cioè del dialogo che conduce al bene sempre maggiore della società». Lo ha detto nel corso della sua omelia per Maria Immacolata il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, nel giorno in cui si è celebrato nella chiesa di San Francesco, in centro, anche il tradizionale scambio di ceri e rose bianche con il sindaco Emilio Del Bono.

«Pensando al futuro, vorrei qui richiamare – le parole ancora di monsignor Tremolada – un testo del Concilio Vaticano II nel quale è vivamente raccomandato il dialogo tra generazioni, in particolare tra gli adulti e i giovani. Parlando dell’impegno dei laici nella Chiesa e nel mondo, i padri conciliari rivolgono a tutti questo invito accorato: “Gli adulti procurino d'instaurare con i giovani un dialogo amichevole, passando sopra la distanza dell'età, di conoscersi reciprocamente e di comunicarsi le proprie ricchezze interiori. Stimolino i giovani all'apostolato anzitutto con l'esempio, e, all’occasione, con un prudente consiglio e con un valido aiuto. I giovani nutrano rispetto e fiducia verso gli adulti”. Sono parole cariche di sapienza, valide per ogni tempo ma in particolare per il tempo attuale. Oggi più che mai sentiamo viva l’esigenza di un confronto fecondo tra le diverse età della vita, affinché il presente sia caparra di un futuro sereno, ricco di umanità, e non si indebolisca la preziosa virtù della speranza».

Con queste parole il vescovo di Brescia ha voluto celebrare anche la tradizione dello scambio dei ceri e delle rose bianche. Si tratta di un’usanza che attraversa i secoli e che ha fatto della chiesa di San Francesco il luogo dell'incontro tra cielo e terra. Ed è in questo segno che al termine delle celebrazioni Tremolada ha consegnato al sindaco Emilio Del Bono le rose bianche, dopo aver richiesto alla beata vergine Maria di proteggere Brescia e suoi abitanti.

